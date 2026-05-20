Девушка решила переодеться в вагоне метро и показала неожиданный момент

Женщина прикрыла собой решившую переодеться в вагоне метро пассажирку

Россиянка решила переодеться в вагоне метро и показала неожиданный момент. Ролик, ставший вирусным, опубликован (на момент написания новости был удален) в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка предстала перед камерой в джинсах, черном топе без рукавов и кружевном бюстгальтере. Так, она сняла верх, демонстрируя на публике нижнее белье. При этом пассажирка пояснила, что планировала переодеть наряд во время съемки.

Сидящая в транспорте незнакомая женщина встала со своего места и прикрыла собой героиню ролика, вызвав улыбки зрителей. Пользователей сети впечатлила ее доброта.

В феврале российские мужчины переоделись в женские наряды и запустили тренд. Блогерши стали выкладывать в сеть кадры, на которых их избранники, сыновья или друзья одеваются в женские вещи и танцуют.