Российские мужчины переоделись в женские наряды и запустили тренд

Российские мужчины массово переоделись в женские наряды и запустили тренд. Ролики с новой тенденцией появились в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерши стали выкладывать в сеть кадры, на которых их избранники, сыновья или друзья одеваются в женские образы и танцуют. При этом сами пользовательницы позируют в мужских бесформенных изделиях, скрывая фигуру. Данные публикации становятся вирусными и набирают миллионы просмотров и сотни тысяч лайков.

Так, модель Зина Драбинястая с нинеймом drabinyastaya1729 опубликовала ролик, на котором предстала в черной толстовке и свободных джинсах. При этом второй герой ролика Павел надел ее белое укороченное платье и бежевые босоножки на каблуках, держа в руках черную сумку Hermes Birkin. Пара станцевала под песню Егора Крида «Алло».

Аналогичное видео разместила юзерша Амина Халиваева с никнеймом aminakhalifaeva. Женщина предстала перед камерой в темно-зеленых свободных штанах, толстовке, кепке и очках. В свою очередь ее избранник предстал в женской шелковой пижаме, туфлях на каблуках и с полотенцем на голове. В то же время мужчина продемонстрировал живот с лишним весом.

Пользователи сети восхитились смелостью представителей мужского пола и их желанием поддержать женщин. «Каждму мужчине, который поддержал идею своей женщины, я ставлю лайк! Парни, вы молодцы», «Знаете что самое сексуальное в мужчине? Правильно! Чувство юмора», «Как психолог скажу: продолжайте», «Мужчины, которые соглашаются — ваша самооценка в моих глазах 10000/10», — написали они.

Ранее в феврале женщины массово начали бриться налысо. Пользовательницы TikTok стали выкладывать в сеть видео, в которых избавляются от волос с помощью ножниц и машинок для бритья головы.