Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:28, 26 февраля 2026Ценности

Российские мужчины переоделись в женские наряды и запустили тренд

Екатерина Ештокина

Кадр: @drabinyastaya1729

Российские мужчины массово переоделись в женские наряды и запустили тренд. Ролики с новой тенденцией появились в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерши стали выкладывать в сеть кадры, на которых их избранники, сыновья или друзья одеваются в женские образы и танцуют. При этом сами пользовательницы позируют в мужских бесформенных изделиях, скрывая фигуру. Данные публикации становятся вирусными и набирают миллионы просмотров и сотни тысяч лайков.

Так, модель Зина Драбинястая с нинеймом drabinyastaya1729 опубликовала ролик, на котором предстала в черной толстовке и свободных джинсах. При этом второй герой ролика Павел надел ее белое укороченное платье и бежевые босоножки на каблуках, держа в руках черную сумку Hermes Birkin. Пара станцевала под песню Егора Крида «Алло».

Материалы по теме:
Брить или не брить Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Брить или не бритьПоклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
28 апреля 2017
Мохнатые красоты Почему небритые подмышки стали символом женской свободы
Мохнатые красотыПочему небритые подмышки стали символом женской свободы
12 марта 2018

Аналогичное видео разместила юзерша Амина Халиваева с никнеймом aminakhalifaeva. Женщина предстала перед камерой в темно-зеленых свободных штанах, толстовке, кепке и очках. В свою очередь ее избранник предстал в женской шелковой пижаме, туфлях на каблуках и с полотенцем на голове. В то же время мужчина продемонстрировал живот с лишним весом.

Пользователи сети восхитились смелостью представителей мужского пола и их желанием поддержать женщин. «Каждму мужчине, который поддержал идею своей женщины, я ставлю лайк! Парни, вы молодцы», «Знаете что самое сексуальное в мужчине? Правильно! Чувство юмора», «Как психолог скажу: продолжайте», «Мужчины, которые соглашаются — ваша самооценка в моих глазах 10000/10», — написали они.

Ранее в феврале женщины массово начали бриться налысо. Пользовательницы TikTok стали выкладывать в сеть видео, в которых избавляются от волос с помощью ножниц и машинок для бритья головы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Двое россиян по заданию Украины собирались подорвать высокопоставленного офицера. Закладка бомбы под машину попала на видео

    В России с 1 марта будут по-новому считать алименты

    Россия начала непомерно тратить

    Лукашенко шуткой ответил на обращение «господин президент»

    Раскрыт приговор виновным в смерти ребенка в российском детском саду

    Посол Таджикистана призвал соотечественников соблюдать российские законы

    В Киеве рассказали о новых переговорах в Женеве

    Россиян предупредили о скором подорожании интернета

    Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса

    Зеленский высказался о присоединении Крыма к России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok