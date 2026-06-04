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14:44, 4 июня 2026Экономика

Квартиру с унитазом в душе решили сдать в Москве за 43 тысячи рублей

В Москве выставили в аренду за 43 тыс. рублей в месяц квартиру с унитазом в душе
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Сегодня в тренде»

В Москве выставили в аренду квартиру с унитазом в душе. Собственница предлагает снять жилье за 43 тысячи рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Сегодня в тренде».

Речь идет о двухкомнатной квартире, в которой, по словам хозяйки, выполнен косметический ремонт. Жилье располагается в 40 минутах пешком от ближайшей станции метро, заехать можно только без детей и питомцев. В квартире имеются стиральная машина, газовая плита на две конфорки, вся необходимая мебель и персидские ковры в каждом помещении. Санузел смежный, однако унитаз находится прямо в душевой.

Примечательно, что душ не изолирован: он представляет собой небольшую комнату, на стене которой установлена лейка, а на полу — сливное отверстие. Собственница посоветовала потенциальному жильцу повесить перед дверью штору, чтобы вода не вытекала наружу.

Ранее в подмосковном Одинцовском городском округе предложили арендовать заброшенный дом за 500 рублей или уборку мусора, которым завалено жилье.

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