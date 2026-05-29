18:15, 29 мая 2026Экономика

В Подмосковье предложили пожить бесплатно в мусорном доме

Александра Качан (Редактор)

Скриншот: ресейл-платформа

В подмосковном Одинцовском городском округе предложили арендовать заброшенный дом за уборку мусора. Такое объявление появилось на одном из популярных сайтов для аренды недвижимости.

Объект располагается в хуторе Никонорово, его площадь составляет 55 квадратов, а площадь участка — шесть соток. По словам владельца, в доме никто не жил несколько лет и за этот период внутрь перенесли весь мусор, который находился на ближайшей свалке.

«Нужно выносить мусор оттуда, а после уже проживать. Заселение только после санэпидемстанции», — говорится в объявлении. Арендодатель предлагает снять жилье за 500 рублей в сутки или оплатить проживание уборкой отходов. В дом можно заселиться с детьми и животными.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге выставили на продажу туалет за 1,1 миллиона рублей. По словам владельца, в объекте можно официально зарегистрироваться.

