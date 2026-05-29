В Петербурге предложили прописаться в туалете

В центре Петербурга продается туалет с пропиской за 1,1 млн рублей

В центре Санкт-Петербурга продается туалет с пропиской. Соответствующее объявление было опубликовано на платформе ЦИАН.

Объект площадью 8 квадратных метров оценивается в 1,1 миллиона рублей. За такую сумму покупателю предлагаются два маленьких помещения без окон в историческом центре Петербурга. Из преимуществ такого лота продавец выделяет возможность постоянной регистрации, парковку в центре города всего за 1,8 тысячи рублей в год и собственный унитаз. «Коммуналка» будет обходиться владельцу в 600 рублей. Автор объявления подчеркивает, что объект не рассчитан на проживание и прежде сдавался под хранение за 8000 рублей. Также помещения предлагается использовать под коммерческую деятельность, к примеру, открыть там кабинет мастера маникюра.

Ранее в подмосковном Одинцово предложили пожить на неотапливаемой лоджии площадью 10 квадратных метров. Лот доступен для аренды и располагается на 13-м этаже 17-этажного дома в семи минутах пешком от станции «Одинцово». В лоджии проведено освещение, из мебели арендатору предлагается шкаф, стол и стулья. Владелец не против, если наниматель будет проживать там с детьми и животными.