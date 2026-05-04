20:59, 4 мая 2026Экономика

В Подмосковье предложили пожить в 10-метровой неотапливаемой лоджии

В Одинцово предложили снять 10-метровую неотапливаемую лоджию за 13 тысяч рублей
Полина Кислицына (Редактор)
Архивное фото. Фото: Vitissimo / Shutterstock / Fotodom

В подмосковном Одинцово желающим предложили пожить в неотапливаемой лоджии площадью 10 квадратных метров. Внимание на необычный объект обратил Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы» со ссылкой на объявление, опубликованное на платформе ЦИАН.

По информации собственника, лот, доступный для аренды, расположен в семи минутах пешком от станции «Одинцово», на 13-м этаже 17-этажного дома. «Сдается застекленная лоджия, на теплое время суток, неотапливаемая. Имеется освещение, розетки, шкаф, стол, стулья, необходим свой матрас. В соседней комнате проживают пара мужчин. В квартире есть холодильник, плита, чайник, стиралка», — сообщил он в объявлении. Помимо этого, добавил собственник, в доме есть аптека, парикмахерская и пункт выдачи онлайн-заказов. Он также указал, что не против, если в лоджии будут проживать дети и животные.

Ранее стало известно, что москвичам предложили пожить в студии площадью 2,5 квадратного метра.

