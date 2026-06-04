Раскрыто неожиданное влияние алкоголя на аппетит

OR: Спиртное может усиливать тягу к соленой и насыщенной вкусом пище

Ученые из Сиднейского университета выяснили, почему после употребления алкоголя многим хочется съесть чипсы, картофель фри или пиццу. Исследование, опубликованное в журнале Obesity Reviews (OR), показало, что спиртное может активировать гормональные механизмы, усиливающие тягу к соленой и насыщенной вкусом пище.

Ключевую роль играет гормон FGF21, который связан с регуляцией аппетита и потребностью организма в белке. Под воздействием алкоголя его уровень повышается, из-за чего человек начинает сильнее тянуться к продуктам со вкусом умами — вкусу, характерному для мяса, сыра и других белковых продуктов.

Однако современные ультраобработанные продукты способны «обманывать» этот механизм. Чипсы, снеки и пицца часто имеют насыщенный мясной или сырный вкус, но содержат относительно мало белка. В результате организм продолжает искать недостающие питательные вещества, а человек съедает больше калорий, жиров и углеводов, чем необходимо.

Авторы проанализировали данные национального исследования питания в Австралии и обнаружили, что в дни употребления алкоголя люди чаще выбирали соленые продукты и потребляли больше энергии в целом. При этом тяга к сладкому, наоборот, снижалась.

Исследователи рекомендуют тем, кто употребляет алкоголь, заранее подготовить богатые белком закуски — например, рыбу, морепродукты или бобовые. Это может помочь уменьшить переедание и снизить интерес к ультраобработанной пище.

Ранее стало известно, что употребление алкоголя повышает риск развития рака даже при небольших дозах.