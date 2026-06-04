Нашествие комаров в России объяснили

Эколог Рыбальченко: Из-за изменений погоды комары в России выходят на охоту одновременно

Из-за особенностей погоды в России в этом сезоне комары выходят на охоту одновременно и вызывают у жителей страны панику. Об этом в интервью РИАМО сообщил эколог Илья Рыбальченко.

«Когда у нас лавинообразное тепло или, как сейчас, такая резкая полоса, то тепло, то холодно, то все комары взлетают на охоту одновременно и наводят на нас панику», — объяснил он. При этом засушливое лето на численность этих насекомых практически не повлияет.

Для размножения комарам нужна вода, им подойдут даже лужи, заявил Рыбальченко. Зной уменьшает количество таких резервуаров, но на популяцию это почти не влияет. По-настоящему сократить численность этих насекомых могут только обитатели водоемов — мальки рыб, головастики и лягушки.

Ранее энтомолог Юрий Гниненко заявил, что в России не наблюдается аномального нашествия комаров. При этом на «комариный апокалипсис» жаловались жители Алтайского края, о необычайном нашествии насекомых сообщали и жители других российских регионов.