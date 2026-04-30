Москвичам предложили пожить в квартире площадью 2,5 квадратного метра

В Москве студию площадью 2,5 кв. м продают за 1,25 млн рублей

Москвичам предложили пожить в студии площадью 2,5 квадратного метра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформы «Авито».

Стоимость объекта — 1,25 миллиона рублей. Это студия с металлической дверью, в ней нет окон, зато есть отдельный счетчик на электричество. В помещении требуется ремонт. Ипотека возможна под залог недвижимости покупателя, указывается в объявлении.

Ранее стало известно о продаже апартаментов площадью 4,8 квадратного метра на востоке Москвы. Жилье обойдется покупателю в 1,5 миллиона рублей. Объект располагается на первом этаже здания на аллее Первой Маевки. В микропомещении есть кровать, душ и туалет, а также стиральная машина, микроволновка, кухонный уголок с холодильником.