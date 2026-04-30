В Москве выставили на продажу квартиру без окон за 1,5 миллиона рублей

В Москве выставили на продажу апартаменты без окон за 1,5 млн рублей

На востоке Москвы выставили на продажу компактные апартаменты за 1,5 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жилье располагается на первом этаже здания на аллее Первой Маевки, его площадь составляет 4,8 квадратного метра. В объявлении о продаже отмечается, что в квартире есть все необходимое для жизни: кровать-чердак, холодильник, стиральная машина, микроволновка, кухонный уголок, шкаф, душевая и туалет. При этом окон в апартаментах нет — только вентиляция.

