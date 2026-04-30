12:29, 30 апреля 2026Экономика

В Москве выставили на продажу квартиру без окон за 1,5 миллиона рублей

Александра Качан (Редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На востоке Москвы выставили на продажу компактные апартаменты за 1,5 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жилье располагается на первом этаже здания на аллее Первой Маевки, его площадь составляет 4,8 квадратного метра. В объявлении о продаже отмечается, что в квартире есть все необходимое для жизни: кровать-чердак, холодильник, стиральная машина, микроволновка, кухонный уголок, шкаф, душевая и туалет. При этом окон в апартаментах нет — только вентиляция.

Ранее стало известно, во сколько обойдется самая дешевая квартира недалеко от метро в Москве. Стоимость такого объекта составила 5,4 миллиона рублей.

    Последние новости

    Зеленский отреагировал на идею о перемирии на 9 Мая

    Стало известно о находке на месте прогремевшего в Москве взрыва

    Россия вошла в число самых крупных поставщиков чипсов

    В России назвали важным разговор Путина и Трампа

    Руферов связали с атакой беспилотников по российскому городу

    Россиян предупредили об атаке мошенников с помощью СМС

    Россиянин поставил на голы в Лиге чемпионов и выиграл 500 тысяч рублей

    78-летний актер рассказал о результатах пяти лет лечения от рака

    Производитель смартфонов добился рекордного роста прибыли

    Пессимизм российской промышленности снизился

    Все новости
