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21:30, 3 июня 2026Мир

Рубио сделал новое заявление о России

Рубио: США должны сохранять двусторонние отношения с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Соединенные Штаты должны сохранять двусторонние отношения с Россией, учитывая ядерный арсенал РФ. К такому выводу пришел американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете Палаты представителей, пишет РИА Новости.

«Как минимум у нас должны быть отношения и переговоры с Россией», — отметил американский представитель.

По словам Рубио, отношения с Москвой нужно поддерживать, учитывая «если не крупнейший, то второй по численности ядерный арсенал в мире».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты видят угрозу эскалации конфликта на Украине. Госсекретарь отметил, что ситуация в конфликте, по оценке США, зашла в тупик. До этого Рубио заявил, что перспективы соглашения по урегулированию на Украине на данный момент не просматриваются.

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