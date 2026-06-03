Рубио сделал новое заявление о России

Рубио: США должны сохранять двусторонние отношения с Россией

Соединенные Штаты должны сохранять двусторонние отношения с Россией, учитывая ядерный арсенал РФ. К такому выводу пришел американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете Палаты представителей, пишет РИА Новости.

«Как минимум у нас должны быть отношения и переговоры с Россией», — отметил американский представитель.

По словам Рубио, отношения с Москвой нужно поддерживать, учитывая «если не крупнейший, то второй по численности ядерный арсенал в мире».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты видят угрозу эскалации конфликта на Украине. Госсекретарь отметил, что ситуация в конфликте, по оценке США, зашла в тупик. До этого Рубио заявил, что перспективы соглашения по урегулированию на Украине на данный момент не просматриваются.