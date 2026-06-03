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Забота о себе
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21:00, 3 июня 2026Забота о себе

Россиянам раскрыли секрет здоровых сосудов

Нефролог Пыриков посоветовал нормализовать вес ради здоровья сосудов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sibrapid / Shutterstock / Fotodom  

Капельницы, гимнастика для шеи и отвар различных целебных корней не укрепят артерии, заявил нефролог Данила Пыриков. В своем Telegram-канале он раскрыл россиянам секрет здоровых сосудов.

Во-первых, по словам Пырикова, необходимо регулярно заниматься физической нагрузкой. Норма следующая: как минимум 150 минут кардиоупражнений и две силовые тренировки в неделю. Во-вторых, врач призвал отказаться от курения и других вредных привычек.

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В-третьих, ради здоровья сосудов он посоветовал нормализовать вес. Кроме того, важно держать под контролем хронические заболевания, такие как гипертония и сахарный диабет, а также принимать статины, если есть показания к ним. Пыриков подчеркнул, что это практически единственная группа препаратов, которая действительно устраняет воспаление стенок сосудов.

Ранее терапевт Иоланта Лялите перечислила главные ошибки гипертоников. Одной из них врач назвала отказ от таблеток из-за страха навредить печени.

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