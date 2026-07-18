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08:00, 18 июля 2026АвтоЭксклюзив

Названы самые востребованные автозапчасти для иномарок

Авито: Россияне стали чаще покупать детали для технического обслуживания авто
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Специалисты Авито Авто пришли к выводу, что во II квартале 2026 года среди россиян наиболее заметно увеличился спрос на детали, связанные с техническим обслуживанием автомобиля: тормозную систему, систему охлаждения и подвеску. Соответствующее исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Указывается, что наибольший рост продаж во II квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали запчасти для японских брендов. К примеру, детали для Honda стали покупать чаще на 17,5 процента, за ними следуют запчасти Nissan и Mazda, а замыкают пятерку компоненты для Mitsubishi и Volvo.

Также сообщается, что по объему продаж все также лидируют проверенные бренды. HYUNDAI и KIA заняли первое место, на них пришлось по 4,75 процента от общего объема продаж, а покупать их стали чаще на 8,2 процента. Следующую строчку занял VAG: на него пришлось 4,5 процента продаж, а рост составил 8,5 процента. Далее следует BMW — 3,9 процента продаж, они выросли на 5,9 процента, а закрывает топ-5 TOYOTA с долей 3,1 процента и ростом продаж на 11,8 процента, рассказали эксперты.

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«Рост активности на вторичном рынке закономерно сопровождается увеличением спроса на обслуживание автомобилей — и на этапе предпродажной подготовки, и после покупки. Несмотря на то что лидером по темпам роста среди марок стал китайский HAVAL, в числе наиболее востребованных автомобилей остаются модели Kia, Nissan, Volkswagen и других массовых брендов. Это отражается и на рынке запчастей: именно комплектующие для таких автомобилей показывают наибольшие объемы продаж, поскольку их владельцы регулярно обслуживают и ремонтируют машины», — рассказал директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито Андрей Ковалев.

Также, по данным Авито Товары, основную долю продаж запчастей занимают компоненты для кузовов — на них пришлось 25,8 процента продаж, а средняя стоимость составила 10 000 рублей. Чаще всего такие запчасти покупали от Hyundai, KIA и VAG, говорится в исследовании.

«На втором месте — электрооборудование с долей 11,6 процента. Его стали покупать чаще на 6,5 процента. Средний чек в этой категории — 5 500 рублей. Такие запчасти в основном берут от VAG. Топ-3 по объему продаж замыкают двигатели. Их стали покупать чаще на 11,8 процента, а средняя цена составила 25 200 рублей. Их чаще покупали от HYUNDAI и KIA. Далее следует подвеска с долей 8 процентов, а покупать стали чаще на 27,6 процента. Средний чек в этой категории — 7 800 рублей. Такие запчасти в основном берут от VAG. Пятерку лидеров замыкает автосвет. В основном их покупали от HYUNDAI, KIA и Sat», — поделились в Авито.

Ранее сообщалось, что в России резко выросли цены на автозапчасти для иномарок. Динамика различается в зависимости от типа комплектующих.

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