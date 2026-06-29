В России резко выросли цены на автозапчасти для иномарок

«Известия»: Цены на запчасти для популярных в России иномарок выросли на 20 процентов

Розничные цены на автозапчасти и комплектующие для иномарок в массовом сегменте с начала года резко выросли. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.

С января стоимость запчастей для популярных в России марок машин увеличилась в среднем на 15-20 процентов, уточнила глава международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова. Динамика различается в зависимости от типа комплектующих.

Так, по базовым расходникам и типовым деталям ходовой части прирост составил 9-15 процентов, добавила она. По редким позициям динамика оказалась еще более стремительной. Сложные узлы, электроника и кузовные элементы с января подорожали в среднем на 15-25 процентов, констатировала Овчинникова.

Похожую картину увидел владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов. В наибольшей степени удорожание затронуло сегменты комплектующих с доминированием нескольких производителей. Сильнее всего в этом году подорожали подвески, тормозные системы, оптика и электронные компоненты, резюмировал он.

Автозапчасти начали стремительно дорожать в России после 2022 года в связи с уходом ряда производителей и усложнением логистики. Проблемы затронули даже ряд китайских марок.

