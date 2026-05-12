Россиянам назвали китайские автобренды с проблемами из-за запчастей

Эксперт Паршиков: Владельцам Lifan и Zotye сложнее всего найти запчасти на авто

Россиянам назвали китайские автобренды, на машины которых очень сложно найти запчасти. Речь идет о производителях, чьи официальные представительства в России закрылись или компании прекратили существование. Заместитель генерального директора по сервису в группе «Авилон» Сергей Паршиков назвал такие машины «автомобилями-сиротами», пишет журнал «За рулем».

Первой в списке идет марка Lifan, продажи которой на российском рынке обрушились в 2022 году. За два года до этого компания обанкротилась. Позже контрольный пакет акций получил государственный фонд Liangjiang Equity Investment Fund, а оставшиеся 49 процентов отошли подразделению Geely Technology Group. Компанию переименовали в Lifan Technology, и теперь она занимается производством электрокаров для такси и корпоративных парков.

В 2021 году бренд Zotye перестал поставлять машины на российский рынок. Эксперт отметил, что с октября 2020 года компания не смогла продать в нашей стране ни одного автомобиля. В российской линейке было два кроссовера — T600 и Coupa. Список «сирот» пополнила и Haima. По данным «Автостат Инфо», в марте 2026 года марка реализовала в России ноль машин.

Поставки Brilliance в Россию прекратились в 2021 году. Но еще в 2020-м головное предприятие Brilliance Automotive Holdings прошло процедуру банкротства в Китае. На российском рынке бренд предлагал бензиновые модели V5 и H530, которые было сложно назвать актуальными.

Покупатели Hawtai также оказались в сложном положении. Китайский производитель прекратил деятельность в России еще в 2020 году, но ликвидация ООО «Хаотай Авто-Рус» была официально запущена только в прошлом году. До 2018 года сборка моделей Hawtai велась на заводе Derways в Карачаево-Черкесии. Кроссовер Boliger создавался на базе Hyundai Santa Fe, а седан B21 использовал платформу Hyundai Sonata NF. Ни одна из этих машин не прижилась у российских автомобилистов, подытожил Паршиков.

