Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
16:46, 12 мая 2026Авто

Ушедший из России производитель объявил отзыв машин

Ram отзовет почти 13 тысяч пикапов из-за ошибки в программе управления
Марина Аверкина

Фото: Ron Adar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Подразделение Ram концерна Stellantis, прекратившее официальные поставки в Россию, объявило отзывную кампанию. Она затрагивает 12 736 пикапов Ram 2500, выпущенных в период с 2023 по 2026 годы, пишет Carscoops.

Причина — программная ошибка в модуле управления силовым агрегатом, из-за которой грузовик способен двигаться быстрее, чем допускают установленные шины. Подобное превышение скоростного лимита покрышек может нарушить их целостность и привести к потере контроля над автомобилем, что увеличивает риск дорожного происшествия.

В компании уточнили, что отзыв затрагивает только машины, укомплектованные определенным типом покрышек. Информации о дорожных инцидентах или жалобах клиентов, связанных с этим дефектом, на данный момент нет. Владельцам предстоит посетить дилерский центр, где специалисты перепрограммируют блок управления силовым агрегатом. Уведомления автовладельцам направят в начале июня.

Ранее россиян предупредили о набирающей популярность мошеннической схеме с машинами, в основе которой — покупка и «распаковка» боксов со случайным содержимым. Такой контент можно часто увидеть у блогеров, но теперь это еще и опасная ловушка аферистов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия успешно испытала ракетный комплекс «Сармат»

    Дачникам ответили на вопрос о необходимости лицензии для колодца

    Назван самый популярный у россиян способ оплаты за границей

    Россиянам раскрыли правила цифровой безопасности в путешествиях

    Директор российского депозитария годами выносил из клиентских ячеек сотни миллионов рублей

    Нейросеть помогла раскрыть расправу над экс-прокурором и его супругой в Москве

    В России собрались найти способ для получения кредитов за рубежом

    В Крыму Каллас сравнили с одной артисткой после слов о переговорах с Россией

    Мировые цены на нефть заметно выросли на фоне тупика в переговорах США и Ирана

    Шеф Пентагона оценил проблему с боеприпасами после ударов по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok