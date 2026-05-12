Ушедший из России производитель объявил отзыв машин

Ram отзовет почти 13 тысяч пикапов из-за ошибки в программе управления

Подразделение Ram концерна Stellantis, прекратившее официальные поставки в Россию, объявило отзывную кампанию. Она затрагивает 12 736 пикапов Ram 2500, выпущенных в период с 2023 по 2026 годы, пишет Carscoops.

Причина — программная ошибка в модуле управления силовым агрегатом, из-за которой грузовик способен двигаться быстрее, чем допускают установленные шины. Подобное превышение скоростного лимита покрышек может нарушить их целостность и привести к потере контроля над автомобилем, что увеличивает риск дорожного происшествия.

В компании уточнили, что отзыв затрагивает только машины, укомплектованные определенным типом покрышек. Информации о дорожных инцидентах или жалобах клиентов, связанных с этим дефектом, на данный момент нет. Владельцам предстоит посетить дилерский центр, где специалисты перепрограммируют блок управления силовым агрегатом. Уведомления автовладельцам направят в начале июня.

