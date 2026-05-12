Россиян предупредили о схеме с розыгрышами машин

ТАСС: Мошенники превратили блогерский тренд в фальшивый розыгрыш автомобилей

Россиян предупредили о набирающей популярность мошеннической схеме с машинами, в основе которой — покупка и «распаковка» боксов со случайным содержимым. Такой контент можно часто увидеть у блогеров, но теперь это еще и опасная ловушка аферистов. Об этом ТАСС рассказали в ИБ-компании F6.

Схема строится на знакомом по страницам блогеров сюжете, когда авторы каналов выкупают невостребованные контейнеры и получают в пользование все, что находится внутри. Но есть принципиальная разница: если блогеры записывают ролики без привлечения аудитории, то преступники действуют от лица известных российских персон и объявляют о розыгрышах для подписчиков.

Все это делается для того, чтобы склонить человека заплатить от пяти до 35 тысяч рублей за право поучаствовать в съемке и открыть один контейнер. Причем упор делается на то, что в каждом боксе может быть автомобиль стоимостью не менее 75 тысяч рублей. Реальные блогеры уже столкнулись с фейковым контентом и предупредили своих подписчиков, подчеркнули в F6.

Мошенники начали использовать розыгрыши именно из-за их популярности, объясняют специалисты по безопасности. Наибольший размах схема получила в мессенджере Telegram, но домены уже заблокированы, а учетные записи и сообщества там удалены или помечены как опасные, сообщил аналитик второй линии CERT департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Алексей Литвинов.

