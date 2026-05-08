В России взлетели продажи одного класса машин

«Автостат»: Toyota остается лидером сегмента подержанных пикапов в России

Пока в России снижаются продажи новых пикапов (на 20 процентов в первом квартале), сегмент этого же класса машин, но с пробегом, демонстрирует рост. С января по март 2026 года россияне приобрели 9349 подержанных пикапов, что на 21,6 процента больше, чем в первом квартале 2025 года, сообщает «Автостат».

Среди марок лидерство удерживает японская Toyota. За три месяца было реализовано 2087 пикапов марки (22 процента от общего объема). Следом идет еще один японский бренд — Mitsubishi, чей результат за квартал составил 1587 машин (17 процентов). Замыкает тройку отечественный УАЗ с показателем 1118 единиц (12 процентов). На эти три марки приходится 51 процент вторичного сегмента пикапов.

Безусловным лидером в модельном рейтинге остается Toyota Hilux, который выбрали 1822 покупателя. Второе и третье место досталось Mitsubishi L200 (1585 единиц) и УАЗ «Пикап» (1118).

Ранее стало известно, что в России сравнялись цены на ремонт бюджетных и премиальных машин. Стоимость восстановительных работ для автомобилей Lada и Porsche в рамках ОСАГО оказалась одинаковой. По данным Российского союза автостраховщиков, час работ по ремонту российской бюджетной модели и немецкой премиальной машины обойдется в Москве в 900 рублей.