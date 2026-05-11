Мурашко анонсировал снижение бумажной нагрузки на медиков

Министерство здравоохранения России будет снижать бумажную нагрузки на медиков за счет введения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости.
По его словам, одна из разработок, включающих ИИ, уже активно внедряется.
«Она позволяет электронную историю болезни, карту пациента, очень быстро проанализировать и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, медсестре, работникам приемного отделения скорой помощи», — отметил Мурашко.
Также руководитель Минздрава анонсировал введение других разработок, которые позволят сократить срок обработки некоторых данных.
Ранее Мурашко сообщил, что первый отечественный робот-хирург уже зарегистрирован в России, он может быть поставлен в медицинские учреждения.