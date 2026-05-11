Мурашко анонсировал снижение бумажной нагрузки на медиков

Мурашко: Минздрав снизит бумажную нагрузку на медиков за счет ИИ

Министерство здравоохранения России будет снижать бумажную нагрузки на медиков за счет введения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости.

По его словам, одна из разработок, включающих ИИ, уже активно внедряется.

«Она позволяет электронную историю болезни, карту пациента, очень быстро проанализировать и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, медсестре, работникам приемного отделения скорой помощи», — отметил Мурашко.

Также руководитель Минздрава анонсировал введение других разработок, которые позволят сократить срок обработки некоторых данных.

Ранее Мурашко сообщил, что первый отечественный робот-хирург уже зарегистрирован в России, он может быть поставлен в медицинские учреждения.