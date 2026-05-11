Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:24, 11 мая 2026Россия

Мурашко анонсировал снижение бумажной нагрузки на медиков

Мурашко: Минздрав снизит бумажную нагрузку на медиков за счет ИИ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министерство здравоохранения России будет снижать бумажную нагрузки на медиков за счет введения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости.

По его словам, одна из разработок, включающих ИИ, уже активно внедряется.

«Она позволяет электронную историю болезни, карту пациента, очень быстро проанализировать и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, медсестре, работникам приемного отделения скорой помощи», — отметил Мурашко.

Также руководитель Минздрава анонсировал введение других разработок, которые позволят сократить срок обработки некоторых данных.

Ранее Мурашко сообщил, что первый отечественный робот-хирург уже зарегистрирован в России, он может быть поставлен в медицинские учреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Бери и поезжай в Москву». Зеленского призвали обратить внимание на слова Путина о встрече

    Каллас оценила вероятность участия Шредера в переговорах с Россией

    В гонке лучших снайперов плей-офф НХЛ среди россиян сменился лидер

    Россиянка описала неблагополучный район в Италии фразой «недоумение, страх, шок»

    Каллас выступила с обращением на фоне возможных переговоров с Россией

    Над сыном певицы Валерии нависла угроза банкротства

    Зрителей «Евровидения» предупредили о неожиданной опасности

    Запасы газа в европейских хранилищах опустились до минимума

    Богатейший человек Лос-Анджелеса с уборщицей-миллионершей после смерти оставил семье долги

    Министр обороны Германии Писториус внезапно прибыл в Киев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok