Россиянин поставил на победу Бельгии в товарищеском матче и выиграл 8,5 миллиона рублей

Россиянин поставил на победу Бельгии над Хорватией и выиграл 8,5 миллиона рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил более 3,2 миллиона рублей на победу сборной Бельгии по футболу над Хорватией в товарищеском матче. Об этом сообщает Betonmobile.

Встреча проходила 2 июня в Риеке. Коэффициент на победу гостей составлял 2,65. Бельгийцы забили в ворота соперника два безответных мяча.

Ставка россиянина сыграла. Его общий выигрыш превысил 8,5 миллиона рублей.

Ранее клиент БК выиграл 5,5 миллиона рублей, поставив на победу российской теннисистки Анны Калинской в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» против представляющей Австрию Анастасии Потаповой. Игрок поставил 1 миллион с коэффициентом 5,50.