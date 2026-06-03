ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
23:25, 3 июня 2026Спорт

Россиянин поставил на победу Бельгии в товарищеском матче и выиграл 8,5 миллиона рублей

Россиянин поставил на победу Бельгии над Хорватией и выиграл 8,5 миллиона рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amber Searls / Reuters

Клиент букмекерской компании (БК) поставил более 3,2 миллиона рублей на победу сборной Бельгии по футболу над Хорватией в товарищеском матче. Об этом сообщает Betonmobile.

Встреча проходила 2 июня в Риеке. Коэффициент на победу гостей составлял 2,65. Бельгийцы забили в ворота соперника два безответных мяча.

Ставка россиянина сыграла. Его общий выигрыш превысил 8,5 миллиона рублей.

Ранее клиент БК выиграл 5,5 миллиона рублей, поставив на победу российской теннисистки Анны Калинской в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» против представляющей Австрию Анастасии Потаповой. Игрок поставил 1 миллион с коэффициентом 5,50.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три страны начали помогать Украине организовать переговоры с Россией

    В Москве объявили желтый уровень опасности из-за грозы с дождем

    Взрослая женщина больше года выдавала себя за 12-летнюю девочку и жила в чужой семье

    Перечислены способные защитить мозг от старения растения

    Штурм Рай-Александровки бойцами ВС России сняли на видео

    Одна европейская страна захотела разместить ядерное оружие США

    Россиян предупредили об использующих ChatGPT в качестве приманки мошенниках

    Трамп сделал важное заявление по Ирану

    В Германии заявили о способном насмешить Россию решении

    ВСУ атаковали Севастополь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok