Победа россиянки в матче «Ролан Гаррос» принесла игроку 5,5 миллиона рублей

Клиент БК выиграл 5,5 миллиона рублей, поставив на победу Калинской в матче «Ролан Гаррос»

Клиент букмекерской конторы (БК) выиграл 5,5 миллиона рублей, поставив на победу российской теннисистки Анны Калинской в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» против представляющей Австрию Анастасии Потаповой. Об этом сообщает Sports.

Игрок поставил миллион рублей при счете 5:4 в пользу Потаповой. Коэффициент составил 5,50.

Встреча завершилась победой Калинской в трех сетах со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (10:7). Спортсмены провели на корте 2 часа 50 минут.

27-летняя Калинская впервые вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Она сыграет с представительницей Польши Майей Хвалиньской.