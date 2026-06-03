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11:27, 3 июня 2026Спорт

Победа россиянки в матче «Ролан Гаррос» принесла игроку 5,5 миллиона рублей

Клиент БК выиграл 5,5 миллиона рублей, поставив на победу Калинской в матче «Ролан Гаррос»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Susan Mullane / Imagn Images / Reuters

Клиент букмекерской конторы (БК) выиграл 5,5 миллиона рублей, поставив на победу российской теннисистки Анны Калинской в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» против представляющей Австрию Анастасии Потаповой. Об этом сообщает Sports.

Игрок поставил миллион рублей при счете 5:4 в пользу Потаповой. Коэффициент составил 5,50.

Встреча завершилась победой Калинской в трех сетах со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (10:7). Спортсмены провели на корте 2 часа 50 минут.

27-летняя Калинская впервые вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Она сыграет с представительницей Польши Майей Хвалиньской.

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