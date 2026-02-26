Мурашко рассказал о применении первого российского робота-хирурга

Мурашко: Первый отечественный робот-хирург может быть поставлен в медучреждения

Первый отечественный робот-хирург уже зарегистрирован в России, он может быть поставлен в медицинские учреждения. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с ТАСС.

«В Российской Федерации зарегистрирована новая роботизированная установка для хирургии отечественного производства. Она уже сегодня может поставляться в медицинские организации как в федеральные, так и региональные. Это новый формат хирургической помощи», — рассказал Мурашко.

По его словам, в первую очередь робота будут поставлять в медицинские учреждения, где необходимо развитие высокотехнологичной медпомощи. Робот-хирург позволит увеличить скорость лечения и темпы восстановления пациентов, подчеркнул Мурашко.