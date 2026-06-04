Три страны начали помогать Украине организовать переговоры с Россией

Bloomberg: ФРГ, Франция и Британия помогают Украине организовать переговоры о мире с РФ

Три страны — Германия, Франция и Британия — начали вместе с Украиной разрабатывать план для организации мирных переговоров с Россией. О помощи западных партнеров Киева в этом вопросе сообщает Bloomberg.

Агентство со ссылкой на свои источники утверждает, что европейские государства пытаются возобновить контакты конфликтующих сторон, чтобы кризис на Украине не затянулся на еще одну зиму.

Ранее Le Monde сообщал, что страны Европы, подталкиваемые Францией, ищут возможности возобновить диалог с Россией, при этом Соединенные Штаты Америки устали от конфликта на Украине. Уточняется, что Киев и сам призывает своих союзников изменить отношение к контактам с Москвой.