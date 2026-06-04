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00:55, 4 июня 2026Бывший СССР

ВС России использовали информацию из телефона наемника для удара по ВСУ

ТАСС: ВС России ударили по объектам ВСУ благодаря информации с телефона наемника
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря информации с телефона испанского наемника Переса Родригеса с позывным Шакал. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Мобильный телефон оказался кладезью полезной информации: позиции украинских солдат в Харьковской области, объекты нацгвардии в областном центре, имена и контактные данные офицеров ГУР и СБУ. После обработки и доразведки полученных сведений по вскрытым объектам противника было нанесено огневое поражение», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что наемник Родригес с 2024 года находился в рядах украинской армии, проводя большую часть времени в тыловых подразделениях. Длительное время он жил в Харькове, где вел аморальный образ жизни.

Ранее военкор Александр Коц опубликовал фотографии и видео с трофейного телефона бойца ВСУ, ликвидированного под Курском. Съемка сделана в конце лета или в начале осени. На кадрах украинский военный вместе с сослуживцем едет в кузове грузовика по дороге мимо прикрепленного на забор указателя «Суджа».

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