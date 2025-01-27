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12:09, 27 января 2025Россия

Опубликованы кадры с трофейного телефона ликвидированного под Курском бойца ВСУ

Военкор Коц опубликовал снятое под Курском видео с телефона бойца ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появились фотографии и видео с трофейного телефона бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидированного в Курской области. Кадры опубликовал военкор Александр Коц в Telegram.

Судя по видеозаписи, съемка сделана в конце лета или в начале осени. На ней видно, как украинский боец вместе с сослуживцем едет в кузове грузовика по дороге, по бокам которой стоят полуразрушенные здания, а на обочине видны противотанковые треугольники. Также в кадр попадает прикрепленный на забор указатель «Суджа». «Чуть-чуть сниму, — говорит оператор на русском языке. — Сейчас будет еще одну ***** [фигню] проезжать». Речь другого военного разобрать невозможно.

Также к посту прикреплены несколько фотографий с телефона украинского солдата. На одной из них он лежит, держа на груди игрушку с нарисованной на ней свастикой. Также есть снимок мужчины в форме, напоминающей облачение солдата СС.

Как рассказал Коц, боец ВСУ был ликвидирован в Ольговском лесу. Его телефон сохранили мотострелки полка воздушно-космических сил России.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения замаскированного блиндажа ВСУ в Курской области. На записи видно, как FPV-дрон наносит удар по укрытию, находящемуся около частных домов.

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