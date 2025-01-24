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19:26, 24 января 2025Россия

Появилось видео уничтожения замаскированного блиндажа ВСУ в Курской области

Минобороны показало видео уничтожения блиндажа ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало видео уничтожения замаскированного блиндажа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

«Расчет FPV-дрона группировки "Север" уничтожил замаскированный блиндаж со станцией радиоэлектронной борьбы ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть замаскированное ветками укрытие противника, находящееся около частных домов. Затем на видео демонстрируется подрыв блиндажа.

В этот же день оборонное ведомство показало кадры уничтоженного американского танка Abrams в Курской области. Во время просмотра ролика можно увидеть дымящуюся боевую машину, стоящую посреди открытой местности. Момент удара по танку запечатлен не был.

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