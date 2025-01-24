Появилось видео уничтожения замаскированного блиндажа ВСУ в Курской области

Минобороны показало видео уничтожения блиндажа ВСУ в Курской области

Минобороны России показало видео уничтожения замаскированного блиндажа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

«Расчет FPV-дрона группировки "Север" уничтожил замаскированный блиндаж со станцией радиоэлектронной борьбы ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть замаскированное ветками укрытие противника, находящееся около частных домов. Затем на видео демонстрируется подрыв блиндажа.

В этот же день оборонное ведомство показало кадры уничтоженного американского танка Abrams в Курской области. Во время просмотра ролика можно увидеть дымящуюся боевую машину, стоящую посреди открытой местности. Момент удара по танку запечатлен не был.