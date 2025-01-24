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13:29, 24 января 2025Россия

Появились кадры уничтожения американского танка Abrams в Курской области

МО РФ показало кадры уничтожения американского танка Abrams в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России (МО РФ) показало кадры уничтожения американского танка Abrams в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

«На кадрах — американский танк Abrams, выведенный из строя прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет" в районе деревни Викторовка Курской области», — говорится в сообщении.

Во время просмотра ролика можно увидеть дымящуюся боевую машину, стоящую посреди открытой местности. Момент удара по танку запечатлен не был.

10 января также Military Theme Z заявил, что танк Abrams заметили на дороге в Курской области. На опубликованном видео можно было заметить момент эвакуации, вероятно, вышедшего из строя танка. Визуальных повреждений на боевой машине не оказалось.

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