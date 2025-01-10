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12:43, 10 января 2025Россия

Танк Abrams заметили на автодороге в Курской области и сняли его на видео

Американский танк Abrams на дороге в Курской области сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Американский танк Abrams заметили на дороге в Курской области. Снятое очевидцем видео опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На видео попали кадры эвакуации, вероятно, вышедшего из строя танка. Визуальных повреждений на боевой машине нет.

По информации канала, танк относится к материальной базе 47-й бригады Вооруженных сил Украины.

Ранее в Курской области был замечен еще один танк западного производства. Речь идет о британском Challenger 2. На опубликованной фотографии видно отлетевшую от танка башню — обычно это происходит вследствие детонации боекомплекта.

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