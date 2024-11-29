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12:33, 29 ноября 2024Россия

«Метнувший» башню в Курской области «редкий и сложный» танк ВСУ попал на фото

Появились снимки уничтоженного в Курской области британского танка Challenger 2
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: UK Ministry of Defence / Globallookpress.com

Опубликованы фотографии уничтоженного в Курской области британского танка Challenger 2. Серию снимков разместил Telegram-канал «Жесть Курск».

На кадрах видно лежащую на земле башню — вероятно, ее танк «метнул» после удачного попадания по нему снарядом, выпущенным российскими военнослужащими. На другой фотографии видно фрагмент брони со следом пробития.

Танк Сhallenger 2 поступил в парк техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период проведения специальной военной операции. В России танк назвали «редким и сложным», отметив его неповоротливость.

29 ноября ВСУ применили в Курской области танки Abrams и Leopard. Противостоящие им российские бойцы отметили, что советской или украинской техники на этом участке «нет от слова совсем».

ЖЗЛ
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