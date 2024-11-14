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15:36, 14 ноября 2024Наука и техника

Раскрыты подробности про «редкий и сложный» британский танк ВСУ под Курском

Полковник Литовкин: уничтоженный под Курском Сhallenger тяжелый и неповоротливый
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Британский танк Сhallenger 2, уничтоженный в Курской области, является тяжелым и неповоротливым, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. О недостатках военной техники он сообщил «Ленте.ру».

Ранее в Telegram-канале «Два майора» написали о том, что Сhallenger 2 был уничтожен в Курской области. Авторы поста охарактеризовали технику как довольно редкую и сложную в эксплуатации.

«То, что он редкий, это понятно, потому что англичане их всего 14 штук прислали на Украину. За год с лишним, пока они были на Украине, их перебили. В Курскую область один из них попал. То, что он сложный в эксплуатации — безусловно, так. Он тяжелый, он весит больше 60 тонн. Для сравнения наши танки весят 45-46 тонн. Им сложно маневрировать на поле боя. Я уж не говорю, что он выше наших танков и длиннее, значит, он еще и большую мишень представляет, чем наш танк. Тяжелый, значит, он вязнет в грязи, неповоротлив», — объяснил эксперт.

Бои в Курской области продолжаются три месяца. В регионе действуют режимы ЧС и контртеррористической операции. ВСУ уже потеряли контроль над окруженными в Курской области подразделениями, заявлял президент России Владимир Путин. Он также пообещал скорую зачистку Курской области от ВСУ. По последним данным, потери Украины в регионе превысили 32 тысячи человек.

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