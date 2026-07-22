Российский фондовый рынок показал максимальный за год трехдневный рост

Индекс Мосбиржи после 19 недель падения подряд за три дня взлетел на 236 пунктов

По итогам торгов в среду, 22 июля, индекс Мосбиржи поднялся до 2136 пунктов, при этом на дневном максимуме он доходил до 2144 пунктов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

С начала недели индекс прибавил 236 пунктов. В последний раз столь серьезный трехдневный рост он демонстрировал в первой половине июля 2025 года.

До этого 19 недель подряд российский фондовый рынок падал, при этом в начале торгов в понедельник индекс Мосбиржи опускался даже до минимальных с октября 2022 года 1898 пунктов.

Аналитики связывают внезапную смену тренда с сообщением о согласовании встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, но не верят, что он станет долгосрочным.

Член совета директоров «НФК-Сбережения» Алексей Кузьмин предположил, что разворот может произойти уже в пятницу, если Банк России остановит цикл снижения ключевой ставки или же снизит ее на 0,25 процента.

При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что регулятор возьмет паузу в связи с ускорением инфляции, взлетом инфляционных ожиданий и ростом кредитования. Перевесить эти факторы могут только угроза усугубления экономического спада, а также намеки президента страны Владимира Путина о том, что ставку стоило бы снизить.