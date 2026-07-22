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20:39, 22 июля 2026 (обновлено: 20:54, 22 июля 2026)Экономика

Российский фондовый рынок показал максимальный за год трехдневный рост

Индекс Мосбиржи после 19 недель падения подряд за три дня взлетел на 236 пунктов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

По итогам торгов в среду, 22 июля, индекс Мосбиржи поднялся до 2136 пунктов, при этом на дневном максимуме он доходил до 2144 пунктов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

С начала недели индекс прибавил 236 пунктов. В последний раз столь серьезный трехдневный рост он демонстрировал в первой половине июля 2025 года.

До этого 19 недель подряд российский фондовый рынок падал, при этом в начале торгов в понедельник индекс Мосбиржи опускался даже до минимальных с октября 2022 года 1898 пунктов.

Аналитики связывают внезапную смену тренда с сообщением о согласовании встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, но не верят, что он станет долгосрочным.

Член совета директоров «НФК-Сбережения» Алексей Кузьмин предположил, что разворот может произойти уже в пятницу, если Банк России остановит цикл снижения ключевой ставки или же снизит ее на 0,25 процента.

При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что регулятор возьмет паузу в связи с ускорением инфляции, взлетом инфляционных ожиданий и ростом кредитования. Перевесить эти факторы могут только угроза усугубления экономического спада, а также намеки президента страны Владимира Путина о том, что ставку стоило бы снизить.

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