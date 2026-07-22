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12:54, 22 июля 2026Экономика

Российский рынок акций вырос на фоне новостей о встрече Лаврова и Рубио

Индекс Мосбиржи превысил отметку в 2100 пунктов на фоне новостей о встрече Лаврова и Рубио
Вячеслав Агапов

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Индекс Московской биржи превысил отметку в 2100 пунктов на фоне новостей о согласовании встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. О росте рынка акций свидетельствуют данные торговой площадки.

Встреча Лаврова и Рубио состоится в четверг, 23 июля в Маниле. Министр намерен поинтересоваться у Рубио о заявлении президента США Дональда Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине.

На фоне новостей российский рынок акций возобновил рост. К 12:08 мск индекс МосБиржи прибавил 1,23 процента, и вырос до 2104,31 пункта, индекс РТС — увеличился на 1,22 процента и составил 843,85 пункта. Цены большинства «голубых фишек» на торговой площадки выросли в пределах 7,8 процента.

Ранее член совета директоров «НФК-Сбережения» Алексей Кузьмин допустил, что если Банк России замедлит цикл снижения ключевой ставки или решит не смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) на заседании в пятниц, 24 июля, индекс Московской биржи ждет дальнейшая просадка. По мнению эксперта, оба этих решения российский рынок акций воспримет негативно, в результате чего индекс Мосбиржи продолжит снижение.

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