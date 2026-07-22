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20:45, 22 июля 2026 (обновлено: 20:54, 22 июля 2026)Моя страна

Россияне устроили свидание с китами и успели снять волнительное видео

У берегов Итурупа россияне устроили свидание с китами и успели снять их на видео
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Россияне устроили свидание с китами и успели снять на видео волнительный момент. Запись публикует ASTV.ru.

Гигантские морские исполины порадовали группу россиян около берегов Итурупа. На кадрах видно, как люди в полной тишине наблюдают за млекопитающими. Недалеко от их лодки видны два огромных горба китов, отдыхающих в тот момент. Те остаются на одном месте и спокойно как бы выдыхают, показывая свои фонтанчики из спины.

«Киты наелись и спят…» — в шутку сказал россиянин, снявший ролик. Затем он показал на видео, как женщина, сидящая в лодке, протягивает руку ближе к обитателю моря. Россиянка тянется из последних сил, и вот почти уже ей удалось потрогать кита за горб, но гигантский исполин неожиданно скрылся под водой. Все это произошло, как отмечается, в нескольких сантиметрах от людей.

Россияне заявили, что встреча с китами вышла и красивой, и очень волнительной. Тем более им удалось увидеть млекопитающих максимально близко.

Ранее краснокнижных серых китов заметили на Камчатке. Серых гигантов заметили в Кроноцком заливе. Известно, что они прошли 8 тысяч километров из Мексики ради отдыха и зажировки в России.

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