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20:20, 18 июня 2026Моя страна

Кит с детенышем преодолели 8 тысяч километров из Мексики ради зажировки в России

Кит с детенышем прошли 8 тысяч км из Мексики ради зажировки на Камчатке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Гигантских краснокнижных серых китов заметили на Камчатке. Видео с ними публикует Telegram-канал Amur Mash.

На записи видно, как два кита поднялись со дна ближе к поверхности воды и показали людям свои огромные горбы. Также один из морских обитателей показал трюк с фонтаном.

Amur Mash отмечает, что на кадрах запечатлены взрослый кит и его детеныш. Серых гигантов заметили в Кроноцком заливе. Также известно, что они прошли 8 тысяч километров из Мексики ради отдыха и зажировки в России.

«Теперь они несколько месяцев будут здесь кормиться и копить жирок. Малыш пока весит около тонны, когда повзрослеет — станет тяжелее в 30 раз», — сказано в сообщении.

В заключение уточняется, что это лишь первые морские млекопитающие, доплывшие до Камчатки, и уже совсем скоро этот регион посетят остальные серые киты. Все эти гиганты, напомнили специалисты, считаются краснокнижными, так что их вылов в России запрещен.

Ранее смекалистый тюлень с желанием «похавать» прибился к судну во Владивостоке и попал на видео. Он также мог устать и ухватиться за канаты, как бы спокойно полежав на них. Тем не менее своими действиями он повеселил российских моряков.

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