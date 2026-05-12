Тюлень с желанием «похавать» прибился к судну в России и попал на видео

Во Владивостоке тюлень устал плыть, ухватился за канаты моряков и попал на видео

Тюлень прибился к судну во Владивостоке и попал на видео. Запись с ним публикует Telegram-канал Svodka25.

На кадрах видно, как хищник держится за канаты и отдыхает, спокойно поглядывая по сторонам. По видео кажется, что тюлень устал плыть, после чего решил ухватиться за веревки, повеселив своими действиями местных моряков.

«У нас вот такая вот живность. Не боится, похавать хочет», — предположил моряк, запечатлевший дикое животное на видео.

По какой причине млекопитающее решило «посидеть» на канатах, авторы канала объяснить не смогли. В то же время «Трепанг ДВ» в шутку подметил, что тюлень подплыл к судну не просто так — он его «захватил».

Ранее морской лев забрался в рыбацкую лодку и отказался ее покидать из любви к лососю. Рыбаки указали, что упитанный тюлень стал их новым капитаном.

Незадолго до этого также кит сделал прыжок в центре Владивостока и попал на видео. Морское млекопитающее зашло в бухту Золотой рог.