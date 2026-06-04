За игравшего в прятки у инсталляции к 9 Мая российского школьника вступились

«Ветераны России» вступились за мальчика, якобы повредившего инсталляцию к 9 Мая

В Сыктывкаре движение «Ветераны России» вступилось за девятилетнего мальчика, игравшего в прятки и якобы повредившего часть инсталляции к 9 Мая. Доброволец специальной военной операции (СВО) Ильдар Резяпов отметил, что изъятие школьника из семьи в этой ситуации является жесткой и неоправданной мерой. Своим мнением он поделился с «Ридусом».

Он призвал не превращать защиту памятников, посвященных победе в Великой Отечественной войне, в формализм. Ветеран уверен, что меры воздействия на ребенка, даже если он действительно виноват, должны быть соизмеримы с его возрастом.

«Справедливость заключается не только в наказании виновных, но и в защите тех, кто может стать жертвой ошибочных решений. Особенно когда речь идет о детях», — подчеркнул Резяпов.

До этого стало известно, что в Сыктывкаре девятилетнего мальчика, игравшего с друзьями у инсталляции, оборудованной к Дню Победы, захотели изъять из семьи. По версии сотрудников правоохранительных органов, несовершеннолетний якобы повредил часть инсталляции. Семья считает, что виновность ребенка надуманна. Мать подчеркнула, что у мальчика есть нарушения слуха и речи.