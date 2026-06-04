Драка с кражей у клуба Тимати попала на видео

В Москве прохожий вмешался с драку и украл телефон у посетителя клуба Тимати «Kiki»

В Москве драка и кража у клуба Тимати «Kiki» попали на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как молодые люди устроили потасовку. Потом из кармана одного из них на асфальт выпал телефон, а прохожий в черной толстовке забрал его и ушел.

По данным канала, в заведении музыканта молодые люди отмечали день рождения. В какой-то момент они вышли на улицу, где мужчина начал оскорблять девушек. Это спровоцировало драку. Прохожий решил разнять дерущихся, затем забрал выпавший из кармана телефон и убежал.

Пострадавший обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что в Москве массовая драка мигрантов во время свадьбы попала на видео.