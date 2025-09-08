Упитанный морской лев из любви к лососю стал капитаном лодки в России

Упитанный морской лев стал капитаном рыбацкой лодки в Усть-Камчатске

Упитанный морской лев забрался в рыбацкую лодку и отказался ее покидать из любви к лососю. Запись с диким животным публикует Telegram-канал «Камчатка №1».

Рыбаки заметили необычного гостя на лодке, пришвартованной в Усть-Камчатске. Ушастый тюлень, видимо, искал лосося, чтобы им полакомиться.

В шутку очевидцы прозвали морского льва своим новым капитаном. На видео показано, как хищник уселся на краю лодки и успел раздать свои приказы для подчиненных, издавая характерное пение. В подписи сказано, что он категорически отказывался покидать катер.

В начале апреля в Сахалинской области сивучу, которого еще называют морским львом, очень захотелось есть, из-за чего он нагло залез к рыбакам. Ужин беспардонного гостя попал на видео.

Также стало известно о наглом тигре, который вышел к рыбакам за лакомой добычей в Приморье. Он увидел и схватил ведро с их рыбой, а затем убежал. А на Сахалине, наоборот, заметили самого скромного медведя — он подошел к людям, схватил всего одну рыбку и сбежал.