Беспардонный морской лев отказался уходить от россиян без своего ужина

Морской лев залез к российским рыбакам, угостился ужином и попал на видео

В Сахалинской области сивучу, которого еще называют морским львом, очень хотелось есть, из-за чего он нагло залез к рыбакам. Ужин беспардонного гостя попал на видео, которое публикует местный Telegram-канал.

На записи заметно, как дикое животное, пробравшееся к судну, спокойно сидит в ожидании. Морской лев наблюдает за действиями людей и не уходит без угощения. В какой-то момент человек, снимавший видео, подбросил сивучу немного рыбы. Он проглотил ее и рыкнул, как бы говоря рыбакам спасибо.

Ранее скромный медведь на Сахалине пришел к людям, схватил одну рыбку и сбежал, попав на видео. Затем еще один медведь на Камчатке показал мастерство скалолазания около моря.

Помимо этого, недавно большое семейство енотов устроило наглое вторжение на участок жителей Сочи. По меньшей мере пять животных запечатлела россиянка. На видео она показала, как они поедают баранки, чавкают, толкаются и подходят ближе к ней. Местная жительница в шутку добавила, что это якобы ее семья — «все дебилы, как обычно».