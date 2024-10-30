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20:35, 30 октября 2024Моя страна

Медведь показал мастерство скалолазания около моря и попал на видео

Россияне заметили «морского» медведя-скалолаза на Камчатке и сняли на видео

Камчатский медведь показал мастерство скалолазания около моря и попал на видео. Его засняли россияне, катающиеся на катере. Запись публикует телеканал «41 Регион» на своем YouTube-канале.

На видео показано, как медведь медленно карабкается по отвесному склону, пока на него смотрят люди с моря. Благодаря длинным когтям он ловко подлез к выступу на скале и остановился, зацепившись лапами за камни. Увидевшие животное очевидцы предположили, что косолапый мог искать место для отдыха после заплыва или же проверять в гнездах яйца птиц.

Ранее еще один камчатский медведь показал мастер-класс по зажигательной ламбаде и попал на видео. Помимо этого, толстый медведь тщетно пытался перелезть через забор на Камчатке.

Тем временем на Сахалине заметили самого скромного медведя — он подошел к людям, отхватил одну рыбку и затем сбежал. Летом же в фотоловушку попала медитация гималайского медведя, спокойно сидящего на камне и качающего головой.

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      Варвара Кошечкина
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