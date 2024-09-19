В заповеднике на Камчатке медведь показал мастер-класс по зажигательной ламбаде

Камчатский медведь показал мастер-класс по зажигательной ламбаде и попал на видео. Запись публикует дирекция Кроноцкого заповедника на своей странице во «ВКонтакте».

На видео показано, как медведь стоит на задних лапах рядом с деревом. Он удачно ухватился за ветки и начал активно тереться спиной о ствол, размахивая головой. Затем косолапый несколько раз сменил позицию, присел и продолжил чесаться о дерево.

На фон специалисты наложили музыку Lambada. В шутку они добавили, что так косолапый провел мастер-класс по ламбаде.

Ранее в Пермском крае также запечатлели зажигательные танцы медведя. А еще один косолапый в Нижегородской области сам снял себя на видео. Он направил на себя фотоловушку, которая была закреплена для слежки за оленями.

Тем временем на Камчатке толстый медведь тщетно пытался перелезть через забор. А на Сахалине заметили самого скромного медведя — он подошел к людям, отхватил одну рыбку и затем сбежал. Летом же в фотоловушку попала медитация гималайского медведя, спокойно сидящего на камне и качающего головой.