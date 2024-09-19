Неуклюжие попытки медведя-толстяка перелезть через забор попали на видео

На Камчатке запечатлели толстого медведя, который не мог перелезть через забор

Неуклюжие попытки толстого медведя перелезть через забор в российском регионе попали на видео. На запись обратил внимание Telegram-канал «Новости Приморья 25 | Владивосток и Приморье».

Согласно данным канала, видеозапись была сделана возле населенного пункта Раздольный на Камчатке. Местный житель передвигался на автомобиле по дороге, когда заметил косолапого, у которого не получалось перелезть через ограждение.

«Здоровый какой. Ух, он огромный! Перелезть не может», — сказал автор ролика.

На кадрах можно заметить, как крупный бурый медведь пытается преодолеть препятствие. Дикое животное опирается передними лапами на забор и пробует подтянуть задние конечности. В какой-то момент медведь падает, но затем возобновляет свои попытки. Спустя время косолапому все же удается перелезть через ограждение и убежать в лес.

В комментариях пользователи оценили габариты медведя, окрестили его Винни-Пухом, а также рассудили, что этот косолапый точно готов к предстоящей зимовке. «Сразу видно, к зиме готов мишка», «Кто-то слишком много ест», «Попа тяжелая у мишки», «Пятачка не хватает, быстро бы помог», — написали они.

Ранее в Пермском крае бурый медведь станцевал зажигательный танец у дерева и попал на видео. А другой косолапый в Керженском заповеднике, расположенном в Нижегородской области, снял себя на видео фотоловушки.

Тем временем на Сахалине нашли самого скромного медведя. Животное пришло к людям, отхватило только одну рыбку и сбежало.