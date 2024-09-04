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16:34, 4 сентября 2024Моя страна

Зажигательные танцы медведя у дерева попали на видео

Танцующего медведя сняли камеры Вишерского заповедника в Пермском крае

В Пермском крае бурый медведь станцевал зажигательный танец у дерева и попал в видеоловушку. Видеозаписью поделился Вишерский государственный заповедник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах можно увидеть, что крупный бурый медведь встает возле дерева на задние лапы и начинает тереться спиной о ствол. Свои почесывания он сопровождает активными движениями, похожими на танец.

В заповеднике пояснили, что таким образом косолапый сообщает жителям леса о том, что был здесь и, что он «самый красивый, сильный, умный». Там сравнили тропу с лесной соцсетью для животных, которой пользуются не только медведи, чтобы заявить о себе и продемонстрировать силу. «Меточные деревья находятся на звериной тропе, где каждый зверь может понюхать и ознакомиться с составом местного таежного общества», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дикий зверь попал в кадр на Лыпье. Такое название носит не только река. — приток Вишеры, — но и лесной кордон.

Ранее азиатский барсук, обитающий в российском национальном парке, попал в объектив фотоловушки. «Сначала немного подвис, но после — резво побежал по делам», — резюмировали в заповеднике «Земля леопарда».

До этого на видео попали игры непоседливого котенка переднеазиатского леопарда с трехлапой мамой. На видеозаписи можно увидеть, как неугомонный детеныш не дает покоя своей маме. В одном из кадров котенок забрался на ветку дерева, и трехлапой маме приходится лезть наверх, чтобы спустить детеныша на землю.

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      Варвара Кошечкина
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