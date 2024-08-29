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14:26, 29 августа 2024Моя страна

Азиатский барсук побежал по делам и попал на видео

«Земля леопарда» опубликовала видео с азиатским барсуком

Азиатский барсук, обитающий в российском национальном парке, попал в объектив фотоловушки. Кадры опубликовала в своем Telegram-канале дирекция заповедников «Земля леопарда».

На видео заметно, как животное оглядывается по сторонам, затем куда-то спешит. «Азиатский барсук сначала немного подвис, но после — резво побежал по делам», — говорится в подписи к ролику.

В нацпарке рассказали, что барсук мог отправиться домой, жилье представляет собой многоярусные подземные сооружения с несколькими входными и вентиляционными отверстиями.

Ранее сообщалось, что барсук оконфузился на камеру в драке с сородичем. Животное подкралось к другому и затеяло драку. Однако нападавший не рассчитал свои силы и упал в яму.

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      Варвара Кошечкина
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