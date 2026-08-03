В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ударе дронов ВСУ по Геленджику

Кузнецов: 17 пострадавших при атаке дронов ВСУ по Геленджику госпитализированы

17 человек, которые пострадали при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Геленджику, госпитализированы. Об этом рассказал помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

Он отметил, что есть четверо раненых, состояние которых медики назвали тяжелым. По информации Кузнецова, среди них есть двое детей.

Помощник министра подчеркнул, что все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

До этого сообщалось, что жертвами атаки ВСУ по Геленджику стали четыре человека, среди них есть один ребенок.

Об ударе по Геленджику стало известно ранее 3 августа. Тогда обломки украинского беспилотника упали в селе Архипо-Осиповка.