Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:21, 3 июля 2024Моя страна

Барсук оконфузился на камеру в драке с сородичем

В «Орловском полесье» барсук оконфузился на камеру в драке с сородичем

Барсук оконфузился на камеру в драке с сородичем. Соответствующее видео появилось на странице национального парка «Орловское полесье» во «ВКонтакте».

В объектив фотоловушки попал барсук, который решил внезапно напасть на своего сородича. Животное подкралось к другому и затеяло драку. Однако нападавший не рассчитал свои силы и упал в яму. Выбравшись из нее, барсук продолжил драку, в результате которой выгнал противника с места поединка.

Ранее сообщалось, что в калининградском зоопарке обезьяны подрались во время обеда и попали на видео. Тогда камера зафиксировала четырех колобусов за трапезой. Один из них захотел отобрать еду у своего соседа, а также потрогать его шерсть.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      «Никаких контактов не будет». В России отреагировали на сближение американских БПЛА с российскими самолетами

      Россиянку с осколочным ранением госпитализировали после удара дрона-камикадзе ВСУ

      Бывшая возлюбленная Тимати ответила на обвинения в анорексии

      Врач раскрыл неочевидный признак проблем с сердцем

      Снявшая никаб магистр исламских наук обратилась к россиянкам

      На Украине назвали число имеющих бронь от мобилизации мужчин

      В российском заповеднике заметили редкого кота

      Семейные игры снежных барсов попали на видео

      Бывшего преподавателя вуза осудили на 4,5 года за взятку от студентки и мошенничество

      Путин встретился с Токаевым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше