В «Орловском полесье» барсук оконфузился на камеру в драке с сородичем

Барсук оконфузился на камеру в драке с сородичем. Соответствующее видео появилось на странице национального парка «Орловское полесье» во «ВКонтакте».

В объектив фотоловушки попал барсук, который решил внезапно напасть на своего сородича. Животное подкралось к другому и затеяло драку. Однако нападавший не рассчитал свои силы и упал в яму. Выбравшись из нее, барсук продолжил драку, в результате которой выгнал противника с места поединка.

Ранее сообщалось, что в калининградском зоопарке обезьяны подрались во время обеда и попали на видео. Тогда камера зафиксировала четырех колобусов за трапезой. Один из них захотел отобрать еду у своего соседа, а также потрогать его шерсть.