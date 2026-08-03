Опасные для Земли астероиды предложили уничтожать при помощи ЯО

SCMP: Опасные для Земли астероиды можно уничтожать ядерным оружием

Ученые Китайского исследовательского института ракетной техники в Пекине предложили опасные для Земли астероиды уничтожать ядерным оружием (ЯО), пишет South China Morning Post (SCMP).

Идея специалистов предполагает, что «сначала металлический ударный зонд врезается в астероид и пробивает глубокую шахту, затем второй космический аппарат сбрасывает ядерную бомбу в это отверстие, которая взрывается внутри астероида». По оценкам ученых, астероид диаметром 100 метров может уничтожить ЯО мощностью три мегатонны (в тротиловом эквиваленте).

В июле портал Space.com заметил, что в Солнечной системе нашли первый «трехглавый» астероид — им оказался объект (44) Ниса, открытый еще в 1857 году.

В том же месяце инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов сообщил, что некоторые угрожающие Земле космические объекты еще не обнаружены.