Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:50, 3 августа 2026Наука и техника

Опасные для Земли астероиды предложили уничтожать при помощи ЯО

SCMP: Опасные для Земли астероиды можно уничтожать ядерным оружием
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Dotted Yeti / Shutterstock / Fotodom

Ученые Китайского исследовательского института ракетной техники в Пекине предложили опасные для Земли астероиды уничтожать ядерным оружием (ЯО), пишет South China Morning Post (SCMP).

Идея специалистов предполагает, что «сначала металлический ударный зонд врезается в астероид и пробивает глубокую шахту, затем второй космический аппарат сбрасывает ядерную бомбу в это отверстие, которая взрывается внутри астероида». По оценкам ученых, астероид диаметром 100 метров может уничтожить ЯО мощностью три мегатонны (в тротиловом эквиваленте).

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

В июле портал Space.com заметил, что в Солнечной системе нашли первый «трехглавый» астероид — им оказался объект (44) Ниса, открытый еще в 1857 году.

В том же месяце инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов сообщил, что некоторые угрожающие Земле космические объекты еще не обнаружены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Число жертв удара ВСУ по Геленджику растет. Дрон спикировал прямо на пляж, где были десятки отдыхающих
    Опасные для Земли астероиды предложили уничтожать при помощи ЯО
    Москвичей предупредили об опасной жаре
    Стас Пьеха резко ответил на критику лишнего веса фразой «жру, сколько хочу»
    Россиянин прилетел из Вьетнама с чучелом крокодила в ручной клади и попался в аэропорту
    Музыканты подрались на стадионном концерте популярного российского певца
    Стали известны подробности задержания Италией якобы связанного с Россией танкера
    Число пострадавших при атаке дронов ВСУ по Геленджику снова изменилось
    Раскрыто грозящее журналисту-иноагенту Баунову уголовное дело
    Врач оценила вероятность появления смертельно опасного вируса из США в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok