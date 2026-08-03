Россияне раскрыли свою мечту

PIONEER: 88 % россиян мечтают жить рядом с рекой или озером

Большинство россиян, проживающих в крупных городах, мечтают поселиться рядом с рекой или озером. Об этом говорят результаты исследования девелоперской компании PIONEER, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В желании переехать к воде признались 88 процентов респондентов. При этом 81 процент опрошенных заявил, что больше всего их привлекает красивый вид из окна, 65 процентов поставили на первое место прогулки вдоль набережной, а 23 процента — чувство успешности, которое дает жилье в такой локации. Главными плюсами жизни у воды россияне считают ощущение свободы и отдыха (60 процентов), а также наличие благоустроенной набережной с местами для прогулок и занятий спортом (57 процентов).

26 процентов респондентов готовы переплатить за близость жилья к воде. При этом эксперты отметили, что найти подходящий объект сложно — особенно в Москве, где новостроек у воды мало, а цены на них заметно выше средних по рынку.

Ранее стало известно, что большинство россиян считают покупку жилья для детей и внуков главной или одной из главных целей в жизни.