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17:07, 28 июля 2026Экономика

Россияне назвали главную цель в жизни

OCTOBER GROUP: 20 % россиян считают покупку квартиры для ребенка главной целью в жизни
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Большинство россиян считают покупку жилья для детей и внуков главной или одной из главных целей в жизни. Об этом говорится в исследовании OCTOBER GROUP, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Основной целью покупку жилья назвали 20 процентов респондентов, а одной из приоритетных — 60 процентов. 85 процентов участников исследования отметили, что квартира является лучшим «стартовым капиталом» для ребенка. Против такого утверждения высказались 15 процентов опрошенных, которые считают, что дети должны всего добиваться сами.

Еще 58 процентов считают полученную в наследство квартиру своим «родовым гнездом». Однако 80 процентов респондентов готовы продать жилье, в котором выросли, чтобы улучшить жилищные условия своих детей. 33 процентов готовы инвестировать в квартиру на четыре десятилетия и более, рассматривая ее как фамильное достояние.

Ранее россияне признались, что регулярно изучают объявления о продаже квартир, которые не могут себе позволить.

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