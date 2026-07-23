Стало известно об угрожающих Земле объектах

Инженер Маслов: Некоторые угрожающие Земле объекты еще не обнаружены

Некоторые угрожающие Земле космические объекты еще не обнаружены. Об этом ТАСС стало известно от инженера обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета Михаила Маслова.

«Проблемой является то, что еще не все потенциально опасные астероиды открыты», — сказал специалист.

По его словам, в настоящее время открыты практически все крупные астероиды, которые могут представлять опасность для планеты, тогда как обнаружение небесных тел меньших размеров продолжается.

Ранее научный сотрудник Института прикладной математики имени Мстислава Келдыша Российской академии наук Леонид Еленин сообщил, что надвигающийся на Землю астероид Апофис из России будет лучше виден на Дальнем Востоке.

Также в июле портал Space.com заметил, что 13 апреля 2029 года Апофис смогут увидеть невооруженным глазом примерно 90 процентов землян (около 7,6 миллиарда человек).

Небесное тело пройдет на расстоянии 32 тысяч километров от Земли, что ближе, чем высота орбит геостационарных спутников. Диаметр астероида — около 375 метров, что соответствует высоте 40-этажного здания.